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Мирра Андреева повторила достижение Мартины Хингис и Николь Вайдишовой на Australian Open

Мирра Андреева повторила достижение Мартины Хингис и Николь Вайдишовой на Australian Open
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15-я ракетка мира 17-летняя россиянка Мирра Андреева стала третьей теннисисткой за последние 30 лет, два года подряд выходившей в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде до достижения 18-летнего возраста. Сегодня, 17 января, Андреева в матче третьего круга Australian Open — 2025 в трёх сетах обыграла представительницу Польши Магдалену Френх (6:2, 1:6, 6:2).

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 07:00 МСК
Магдалена Френх
26
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		1 6
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее швейцарская теннисистка Мартина Хингис (1996-1998) и представительница Чехии Николь Вайдишова (2006-2007) выходили в 1/8 финала Australian Open два и более лет подряд в возрасте до 18 лет.

В 1/8 финала Australian Open — 2025 Андреева сыграет с первой ракеткой мира представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

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