Мирра Андреева повторила достижение Мартины Хингис и Николь Вайдишовой на Australian Open

15-я ракетка мира 17-летняя россиянка Мирра Андреева стала третьей теннисисткой за последние 30 лет, два года подряд выходившей в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде до достижения 18-летнего возраста. Сегодня, 17 января, Андреева в матче третьего круга Australian Open — 2025 в трёх сетах обыграла представительницу Польши Магдалену Френх (6:2, 1:6, 6:2).

Ранее швейцарская теннисистка Мартина Хингис (1996-1998) и представительница Чехии Николь Вайдишова (2006-2007) выходили в 1/8 финала Australian Open два и более лет подряд в возрасте до 18 лет.

В 1/8 финала Australian Open — 2025 Андреева сыграет с первой ракеткой мира представительницей Беларуси Ариной Соболенко.