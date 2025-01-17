Мирра Андреева повторила достижение Мартины Хингис и Николь Вайдишовой на Australian Open
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15-я ракетка мира 17-летняя россиянка Мирра Андреева стала третьей теннисисткой за последние 30 лет, два года подряд выходившей в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде до достижения 18-летнего возраста. Сегодня, 17 января, Андреева в матче третьего круга Australian Open — 2025 в трёх сетах обыграла представительницу Польши Магдалену Френх (6:2, 1:6, 6:2).
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 07:00 МСК
26
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|1
|6
15
Мирра Андреева
М. Андреева
Ранее швейцарская теннисистка Мартина Хингис (1996-1998) и представительница Чехии Николь Вайдишова (2006-2007) выходили в 1/8 финала Australian Open два и более лет подряд в возрасте до 18 лет.
В 1/8 финала Australian Open — 2025 Андреева сыграет с первой ракеткой мира представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
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