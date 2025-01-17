Вероника Кудерметова и Эна Сибахара уверенно вышли во второй круг AO-2025 в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и японка Эна Сибахара вышли во второй круг парного турнира Australian Open — 2025. В стартовом матче они уверенно обыграли дуэт Пиангтарн Плипыч (Таиланд)/Чиа И Цао (Тайвань) — 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Российско-японский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету их соперниц один эйс, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Australian Open Кудерметова и Сибахара сыграют с россиянкой Камиллой Рахимовой и представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.