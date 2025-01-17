Вероника Кудерметова и Эна Сибахара уверенно вышли во второй круг AO-2025 в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и японка Эна Сибахара вышли во второй круг парного турнира Australian Open — 2025. В стартовом матче они уверенно обыграли дуэт Пиангтарн Плипыч (Таиланд)/Чиа И Цао (Тайвань) — 6:3, 6:1.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
17 января 2025, пятница. 08:35 МСК
Вероника Кудерметова
Эна Сибахара
В. Кудерметова Э. Сибахара
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|1
Пиангтарн Плипыч
Чиа И Цао
П. Плипыч Ч. Цао
Матч продолжался 1 час 10 минут. Российско-японский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету их соперниц один эйс, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Во втором круге Australian Open Кудерметова и Сибахара сыграют с россиянкой Камиллой Рахимовой и представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.
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