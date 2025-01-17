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Алькарас рассказал, какую татуировку набьёт в случае победы на Australian Open — 2025

Алькарас рассказал, какую татуировку набьёт в случае победы на Australian Open — 2025
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Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над 33-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем рассказал, какую татуировку набьёт в случае победы на Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу испанца.

— Ты выиграл все остальные турниры «Большого шлема». Мы знаем, что ты любишь татуировки. Если ты выиграешь Открытый чемпионат Австралии… что ты набьёшь?
— Это будет кенгуру, — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.

Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 06:15 МСК
Нуну Боржеш
33
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 7 7 2
6 		6 6 3 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.

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