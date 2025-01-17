Алькарас рассказал, какую татуировку набьёт в случае победы на Australian Open — 2025

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над 33-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем рассказал, какую татуировку набьёт в случае победы на Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу испанца.

— Ты выиграл все остальные турниры «Большого шлема». Мы знаем, что ты любишь татуировки. Если ты выиграешь Открытый чемпионат Австралии… что ты набьёшь?

— Это будет кенгуру, — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.