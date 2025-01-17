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Белинда Бенчич вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025 на отказе Наоми Осаки

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака отказалась от продолжения борьбы в матче третьего круга Australian Open — 2025 с 294-й ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии после проигранного первого сета — 6:7 (3:7).

Соперницей Бенчич в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии станет победительница матча между третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф и представительницей Канады Лейлой Фернандес, занимающей 30-ю строчку в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.