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Белинда Бенчич вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025 на отказе Наоми Осаки

Белинда Бенчич вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025 на отказе Наоми Осаки
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Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака отказалась от продолжения борьбы в матче третьего круга Australian Open — 2025 с 294-й ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии после проигранного первого сета — 6:7 (3:7).

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 09:15 МСК
Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
6 3
7 7
         
Белинда Бенчич
294
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Соперницей Бенчич в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии станет победительница матча между третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф и представительницей Канады Лейлой Фернандес, занимающей 30-ю строчку в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
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