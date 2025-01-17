Алькарас — четвёртый игрок в истории с 10 победами на каждом ТБШ до 22 лет
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Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в третьем круге Australian Open — 2025 над 33-й ракеткой мира, португальцем Нуну Боржешем (6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2) стал четвёртым игроком в истории, выигравшим 10 матчей на каждом турнире «Большого шлема» до 22 лет.
Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 06:15 МСК
33
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
1 : 3
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
До Алькараса такое достижение покорилось троим теннисистам: шведу Матсу Виландеру, испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.
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