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«Вот тебе ракетка, играй!» Паула Бадоса — Циципасу в матче с Костюк на АО-2025

«Вот тебе ракетка, играй!» Паула Бадоса — Циципасу в матче с Костюк на АО-2025
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса во время матча третьего круга Australian Open — 2025 с украинкой Мартой Костюк (6:4, 4:6, 6:3) вступила в перепалку со своим бойфрендом греком Стефаносом Циципасом.

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 04:45 МСК
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Марта Костюк
18
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Во втором сете при счёте 0:5 Бадоса начала энергично жестикулировать, демонстрируя, как сильный ветер мешает ей играть. Циципас, находившийся на трибунах, призвал испанку успокоиться.

«Вот тебе ракетка, играй!» — крикнула Бадоса своему возлюбленному.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После этого испанка отыграла четыре гейма во второй партии, но сет уже не спасла. В решающем сете она оказалась сильнее — 6:3.

Соперницей Бадосы в 1/8 финала Australian Open — 2025 станет победительница матча между американкой Джессикой Пегулой и Ольгой Данилович из Сербии.

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