«Вот тебе ракетка, играй!» Паула Бадоса — Циципасу в матче с Костюк на АО-2025

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса во время матча третьего круга Australian Open — 2025 с украинкой Мартой Костюк (6:4, 4:6, 6:3) вступила в перепалку со своим бойфрендом греком Стефаносом Циципасом.
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Во втором сете при счёте 0:5 Бадоса начала энергично жестикулировать, демонстрируя, как сильный ветер мешает ей играть. Циципас, находившийся на трибунах, призвал испанку успокоиться.
«Вот тебе ракетка, играй!» — крикнула Бадоса своему возлюбленному.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
После этого испанка отыграла четыре гейма во второй партии, но сет уже не спасла. В решающем сете она оказалась сильнее — 6:3.
Соперницей Бадосы в 1/8 финала Australian Open — 2025 станет победительница матча между американкой Джессикой Пегулой и Ольгой Данилович из Сербии.
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