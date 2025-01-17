«Вот тебе ракетка, играй!» Паула Бадоса — Циципасу в матче с Костюк на АО-2025

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса во время матча третьего круга Australian Open — 2025 с украинкой Мартой Костюк (6:4, 4:6, 6:3) вступила в перепалку со своим бойфрендом греком Стефаносом Циципасом.

Во втором сете при счёте 0:5 Бадоса начала энергично жестикулировать, демонстрируя, как сильный ветер мешает ей играть. Циципас, находившийся на трибунах, призвал испанку успокоиться.

«Вот тебе ракетка, играй!» — крикнула Бадоса своему возлюбленному.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После этого испанка отыграла четыре гейма во второй партии, но сет уже не спасла. В решающем сете она оказалась сильнее — 6:3.

Соперницей Бадосы в 1/8 финала Australian Open — 2025 станет победительница матча между американкой Джессикой Пегулой и Ольгой Данилович из Сербии.