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Зверев в 21-й раз вышел в 1/8 финала на ТБШ. Это абсолютный рекорд для игроков из 1990-х

Зверев в 21-й раз вышел в 1/8 финала на ТБШ. Это абсолютный рекорд для игроков из 1990-х
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Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге Australian Open — 2025 обыграл британца Джейкоба Фирнли (6:3, 6:4, 6:4) и вышел в четвёртый круг. Это 21-й раз, когда немецкий теннисист вышел в четвёртый круг на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным рекордом для игроков, родившихся с 1990 года.

Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 07:05 МСК
Джейкоб Фирнли
92
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 4
6 		6 6
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Зверев обошёл по этому показателю канадского теннисиста, бывшую третью ракетку мира Милоша Раонича. Он это сделал 20 раз.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.

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