Зверев в 21-й раз вышел в 1/8 финала на ТБШ. Это абсолютный рекорд для игроков из 1990-х

Финалист двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге Australian Open — 2025 обыграл британца Джейкоба Фирнли (6:3, 6:4, 6:4) и вышел в четвёртый круг. Это 21-й раз, когда немецкий теннисист вышел в четвёртый круг на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным рекордом для игроков, родившихся с 1990 года.

Зверев обошёл по этому показателю канадского теннисиста, бывшую третью ракетку мира Милоша Раонича. Он это сделал 20 раз.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.