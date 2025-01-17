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Кафельников — о поражении Медведева на АО-2025: он был не готов

Кафельников — о поражении Медведева на АО-2025: он был не готов
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Победитель двух турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением о поражении пятой ракетки мира Даниила Медведева от 121-й ракетки мира Лёнера Тина во втором круге Australian Open — 2025. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) в пользу Тина.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Результат выступления на Открытом чемпионате Австралии, естественно, неудовлетворительный для Медведева. А с чем это связано и стало ли стечением обстоятельств, мне ответить сложно. Единственное, что я могу сказать, – он был не подготовлен к турниру. Почему так получилось, судить трудно, может быть много факторов различного рода. И как результат – Даниил вылетает во втором круге турнира «Большого шлема», чего раньше за ним никто не замечал», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим победителем турнира является Янник Синнер. Итальянец обыграл Медведева в финале Australian Open — 2024.

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