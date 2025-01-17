Кафельников — о поражении Медведева на АО-2025: он был не готов

Победитель двух турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением о поражении пятой ракетки мира Даниила Медведева от 121-й ракетки мира Лёнера Тина во втором круге Australian Open — 2025. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) в пользу Тина.
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«Результат выступления на Открытом чемпионате Австралии, естественно, неудовлетворительный для Медведева. А с чем это связано и стало ли стечением обстоятельств, мне ответить сложно. Единственное, что я могу сказать, – он был не подготовлен к турниру. Почему так получилось, судить трудно, может быть много факторов различного рода. И как результат – Даниил вылетает во втором круге турнира «Большого шлема», чего раньше за ним никто не замечал», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим победителем турнира является Янник Синнер. Итальянец обыграл Медведева в финале Australian Open — 2024.
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