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Кори Гауфф победила Лейлу Фернандес в третьем круге Australian Open — 2025

Кори Гауфф победила Лейлу Фернандес в третьем круге Australian Open — 2025
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025. В матче третьего круга она в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес (30-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 11:15 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лейла Фернандес
29
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Матч продолжался 1 час 17 минут. Гауфф выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии— 2025 Гауфф встретится с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, пробившейся в четвёртый круг на отказе японки Наоми Осаки.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
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