Кори Гауфф победила Лейлу Фернандес в третьем круге Australian Open — 2025
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025. В матче третьего круга она в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес (30-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 6:2.
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 11:15 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
29
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Матч продолжался 1 час 17 минут. Гауфф выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии— 2025 Гауфф встретится с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, пробившейся в четвёртый круг на отказе японки Наоми Осаки.
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