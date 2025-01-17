Кори Гауфф победила Лейлу Фернандес в третьем круге Australian Open — 2025

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Australian Open — 2025. В матче третьего круга она в двух сетах обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес (30-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Гауфф выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии— 2025 Гауфф встретится с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, пробившейся в четвёртый круг на отказе японки Наоми Осаки.