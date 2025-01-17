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Новак Джокович вызвал физиотерапевта во время матча с Махачем на Australian Open — 2025

Новак Джокович вызвал физиотерапевта во время матча с Махачем на Australian Open — 2025
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В эти минуты в Мельбурне проходит матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и чехом Томашем Махачем (25-й в рейтинге ATP). Во втором сете при счёте 1:2 Джокович вызвал физиотерапевта, которая дала ему таблетки и ингалятор.

Фото: Кадр из трансляции

Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 5
1 		4 4
             
Томаш Махач
25
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Первый сет остался за сербским теннисистом — 6:1.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).

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