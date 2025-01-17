Новак Джокович вызвал физиотерапевта во время матча с Махачем на Australian Open — 2025

В эти минуты в Мельбурне проходит матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и чехом Томашем Махачем (25-й в рейтинге ATP). Во втором сете при счёте 1:2 Джокович вызвал физиотерапевта, которая дала ему таблетки и ингалятор.

Фото: Кадр из трансляции

Первый сет остался за сербским теннисистом — 6:1.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).