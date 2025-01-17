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Соболенко — о своей подаче в игре с Таусон: ты просто стараешься как-то направлять её

Соболенко — о своей подаче в игре с Таусон: ты просто стараешься как-то направлять её
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о своей подаче после победы в третьем круге над датчанкой Кларой Таусон (42-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Соболенко.

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Клара Таусон
42
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

«После нескольких игр мячи стали намного тяжелее, их стало трудно подавать агрессивно. Поэтому ты просто стараешься как-то направлять подачу и начинаешь выстраивать розыгрыши. Таусон очень хорошо принимала подачи, и я тоже, поэтому это был довольно необычный матч. Слава богу, мне удалось справиться с этим», — приводит слова Соболенко Reuters.

19 января Соболенко встретится в четвёртом круге с российской теннисисткой Миррой Андреевой (15-я в рейтинге WTA). Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.

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