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«Знание этой статистики мне не поможет». Соболенко — о победной серии на Rod Laver Arena

«Знание этой статистики мне не поможет». Соболенко — о победной серии на Rod Laver Arena
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Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою статистику на Australian Open. Сегодня, 17 января, в матче с датчанкой Кларой Таусон (7:6 (7:4), 6:4) она одержала 18-ю победу на Rod Laver Arena в 20 проведённых на ней матчах.

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Клара Таусон
42
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

«Ну, определённо атмосфера очень помогает мне здесь. Я бы сказала, что приобрела своих друзей здесь за эти годы. Каждый раз я действительно чувствую всю эту поддержку. Вот почему, наверное, я так мотивирована каждый раз, когда играю там.

Честно говоря, статистика невероятная. Если бы мне кто-то сказал об этом пять лет назад, я бы ответила: «Ладно, ладно, для начала нужно выиграть хотя бы один матч. Шаг за шагом». Но знание этой статистики не поможет мне продолжать побеждать… Мне всё равно придётся показать свой лучший теннис… если не лучший теннис, то лучший боевой дух», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В следующем матче на Australian Open белорусская теннисистка встретится в четвёртом круге с россиянкой Миррой Андреевой (15-я в рейтинге WTA).

Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.

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