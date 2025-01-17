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Новак Джокович в трёх сетах обыграл Томаша Махача в третьем круге Australian Open — 2025

Новак Джокович в трёх сетах обыграл Томаша Махача в третьем круге Australian Open — 2025
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В Мельбурне завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и чехом Томашем Махачем (25-й в рейтинге ATP). Игра закончилась победой серба в трёх сетах — 6:1, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 4
             
Томаш Махач
25
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Джокович выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из трёх.

Соперником Джоковича в 1/8 финала Australian Open — 2025 станет победитель матча Иржи Легечка (Чехия) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
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