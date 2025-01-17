Новак Джокович в трёх сетах обыграл Томаша Махача в третьем круге Australian Open — 2025

В Мельбурне завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и чехом Томашем Махачем (25-й в рейтинге ATP). Игра закончилась победой серба в трёх сетах — 6:1, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Джокович выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из трёх.

Соперником Джоковича в 1/8 финала Australian Open — 2025 станет победитель матча Иржи Легечка (Чехия) — Бенжамен Бонзи (Франция).