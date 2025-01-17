Новак Джокович в трёх сетах обыграл Томаша Махача в третьем круге Australian Open — 2025
Поделиться
В Мельбурне завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и чехом Томашем Махачем (25-й в рейтинге ATP). Игра закончилась победой серба в трёх сетах — 6:1, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 11:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
25
Томаш Махач
Т. Махач
Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Джокович выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из трёх.
Соперником Джоковича в 1/8 финала Australian Open — 2025 станет победитель матча Иржи Легечка (Чехия) — Бенжамен Бонзи (Франция).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2025
-
14:24
-
14:11
-
14:11
-
13:55
-
13:39
-
13:38
-
13:15
-
12:53
-
12:49
-
12:34
-
12:07
-
11:00
-
10:47
-
10:37
-
10:18
-
10:09
-
10:01
-
09:53
-
09:38
-
09:18
-
09:09
-
08:56
-
08:30
-
08:15
-
08:04
-
07:53
-
07:43
-
07:38
-
07:17
-
06:41
-
05:53
-
05:00
-
04:47
-
04:33
-
04:17