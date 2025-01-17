Паула Бадоса высказалась о своём выпаде в адрес Циципаса в матче с Костюк на АО-2025
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свой выпад в адрес бойфренда Стефаноса Циципаса во время матча третьего круга Australian Open — 2025 с украинкой Мартой Костюк (6:4, 4:6, 6:3). Во втором сете при счёте 0:5 Бадоса крикнула Циципасу, находившемуся на трибунах: «Вот тебе ракетка, играй!»
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 04:45 МСК
12
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|4
|6
|
|6
|3
18
Марта Костюк
М. Костюк
«Я действительно говорила это Стефаносу. Он поддерживал меня, я думаю, он нервничал больше, чем я. Я очень ценю его поддержку здесь», — сказала Бадоса на пресс-конференции.
Соперницей Бадосы в 1/8 финала Australian Open — 2025 станет победительница матча между американкой Джессикой Пегулой и Ольгой Данилович из Сербии.
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