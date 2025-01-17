Карлос Алькарас взял на пресс-конференцию юного болельщика

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в третьем круге Australian Open — 2025 над 33-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем (6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2) пригласил на послематчевую пресс-конференцию юного болельщика.

Мальчика зовут Джон. Алькарас встретил его по пути в зал для пресс-конференций и предложил ему поприсутствовать. Джон из Мельбурна, он занимается теннисом в Hot Shots Tennis – детском проекте Tennis Australia.

Испанец немного пообщался с Джоном. Алькарас сказал: «Надеюсь, однажды увижу, как ты будешь играть на этом корте». Джон ответил: «Обязательно буду».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.