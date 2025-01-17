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«Мне надоело играть с ней». Мирра Андреева — о матче с Соболенко на Australian Open — 2025

«Мне надоело играть с ней». Мирра Андреева — о матче с Соболенко на Australian Open — 2025
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко в 1/8 финала Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я смогла провести с ней время в Дубае несколько недель назад, и это было здорово. Я поняла, что она очень приятный человек. Но мне надоело играть с ней. Мы встречались уже четыре или пять раз. Не знаю, надеюсь, это будет весёлый матч, я приложу все усилия для победы. Я достигла точки, когда осознаю, насколько хорошо могу играть, но стараюсь не думать об этом и не слишком прислушиваться к тому, что люди ожидают от меня», — сказала 17-летняя россиянка на пресс-конференции.

Андреева и Соболенко провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу белоруски. Единственную победу Андреева одержала в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

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