«Мне надоело играть с ней». Мирра Андреева — о матче с Соболенко на Australian Open — 2025

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко в 1/8 финала Australian Open — 2025.
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«Я смогла провести с ней время в Дубае несколько недель назад, и это было здорово. Я поняла, что она очень приятный человек. Но мне надоело играть с ней. Мы встречались уже четыре или пять раз. Не знаю, надеюсь, это будет весёлый матч, я приложу все усилия для победы. Я достигла точки, когда осознаю, насколько хорошо могу играть, но стараюсь не думать об этом и не слишком прислушиваться к тому, что люди ожидают от меня», — сказала 17-летняя россиянка на пресс-конференции.
Андреева и Соболенко провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу белоруски. Единственную победу Андреева одержала в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
- 17 января 2025
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