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«Слишком стара, но иду дальше». Павлюченкова подписала камеру после победы над Зигемунд

«Слишком стара, но иду дальше». Павлюченкова подписала камеру после победы над Зигемунд
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Российская теннисистка 32-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова оставила забавный комментарий на камере после выхода в четвёртый круг Australian Open — 2025. В матче третьего круга она обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 6:1, 6:2.

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:15 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Лаура Зигемунд
97
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

«Слишком стара, но иду дальше», — написала на камере Павлюченкова.

Фото: Скриншот

В 1/8 финала 33-летняя Павлюченкова встретится с представительницей Хорватии Донной Векич, обыгравшей в третьем круге россиянку Диану Шнайдер.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

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