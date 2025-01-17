«За Соню». Джокович оставил трогательный комментарий на камере после победы над Махачем
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Сербский теннисист 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович оставил трогательный комментарий на камере после выхода в четвёртый круг Australian Open — 2025. В матче третьего круга он обыграл чеха Томаша Махача (25-й в рейтинге ATP) со счётом 6:1, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 11:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
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25
Томаш Махач
Т. Махач
«За Соню», — написал на камере Джокович в поддержку 20-летней студентки Сони Понивич, которая находится в тяжёлом состоянии в больнице после того, как её сбили на тротуаре в Белграде во время митинга. Водитель провёз девушку на крыше автомобиля несколько метров, после чего скрылся.
Фото: Скриншот
Соперником Джоковича в 1/8 финала Australian Open — 2025 станет победитель матча Иржи Легечка (Чехия) — Бенжамен Бонзи (Франция).
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