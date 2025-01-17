«Разве что песок насыпят». Чесноков — о шансах Мирры Андреевой в матче с Соболенко на АО

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Australian Open — 2025 между 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.

«Не хочу говорить, что Мирра уже проиграла. Всё-таки и у Соболенко бывают неудачные матчи. Но шансов, откровенно говоря, мало. Разве что песок насыпят на корт, тогда Мирра сможет победить. Я видел матчи Соболенко, в том числе на текущем турнире. С любой точки играет очень агрессивно и плотно. Если всё у неё будет в порядке, Андреевой придётся тяжело. В любом случае Мирра задачу-минимум на турнир уже выполнила. Хотя наверняка у неё есть амбиции пройти дальше, тем более Соболенко она уже обыгрывала в прошлом сезоне», — приводит слова Чеснокова «ВсеПроСпорт.ру».

Андреева и Соболенко провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу белоруски. Единственную победу Андреева одержала в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.