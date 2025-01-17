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«Разве что песок насыпят». Чесноков — о шансах Мирры Андреевой в матче с Соболенко на АО

«Разве что песок насыпят». Чесноков — о шансах Мирры Андреевой в матче с Соболенко на АО
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Australian Open — 2025 между 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Не хочу говорить, что Мирра уже проиграла. Всё-таки и у Соболенко бывают неудачные матчи. Но шансов, откровенно говоря, мало. Разве что песок насыпят на корт, тогда Мирра сможет победить. Я видел матчи Соболенко, в том числе на текущем турнире. С любой точки играет очень агрессивно и плотно. Если всё у неё будет в порядке, Андреевой придётся тяжело. В любом случае Мирра задачу-минимум на турнир уже выполнила. Хотя наверняка у неё есть амбиции пройти дальше, тем более Соболенко она уже обыгрывала в прошлом сезоне», — приводит слова Чеснокова «ВсеПроСпорт.ру».

Андреева и Соболенко провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу белоруски. Единственную победу Андреева одержала в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

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