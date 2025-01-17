«Ничего хорошего в этом нет». Камельзон — о поведении Даниила Медведева на АО-2025

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поведение пятой ракетки мира теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии — 2025. В матче первого круга с таиландцем Касидитом Самреем россиянин несколько раз ударил ракеткой по сетке и повредил камеру, прикреплённую к ней. В следующей игре с 19-летним американцем Лёнером Тином он бросался ракеткой и получил два предупреждения от судьи.

«Ничего хорошего в этом нет, зачем ввязываться в такие истории? Они не олицетворяют устойчивость Надаля, Федерера, Джоковича, лучших теннисистов мира. Не знаю, почему Даниил так сделал. Может, его кто-то провоцировал? Ну тогда надо было просто ответить с юмором. и идти дальше. Это всей команде надо работать днём и ночью, чтобы выйти на правильную линию. Эти ситуации только мешают. Вот говорят — нужен психолог. Глупости всё это! Это вид спорта, в котором только ты один выходишь и держишь ракетку, всё от тебя зависит. Никто, кроме тебя, не сыграет», — приводит слова Камельзона «ВсеПроСпорт.ру».