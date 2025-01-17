«У меня есть жена». Джокович ответил фанату на предложение

Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на выкрик фаната в его сторону во время матча с чехом Томашем Махачем (25-й в рейтинге ATP). Игра закончилась победой серба — 6:1, 6:4, 6:4.

«Прости, у меня есть жена. Но мы можем пойти выпить вместе. Может, ты уже выпил (смеётся). Я бы хотел выпить с ним сейчас, когда матч закончился, чтобы мы могли весело обсудить то, что сказали друг другу во время матча», — сказал теннисист в интервью на корте.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.