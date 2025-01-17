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«У меня есть жена». Джокович ответил фанату на предложение

«У меня есть жена». Джокович ответил фанату на предложение
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Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на выкрик фаната в его сторону во время матча с чехом Томашем Махачем (25-й в рейтинге ATP). Игра закончилась победой серба — 6:1, 6:4, 6:4.

«Прости, у меня есть жена. Но мы можем пойти выпить вместе. Может, ты уже выпил (смеётся). Я бы хотел выпить с ним сейчас, когда матч закончился, чтобы мы могли весело обсудить то, что сказали друг другу во время матча», — сказал теннисист в интервью на корте.

Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 11:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 4
             
Томаш Махач
25
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер.

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