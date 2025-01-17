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Александра Панова в паре с Ханьюй Го обыграли дуэт из США в 1/16 финала AO — 2025

Александра Панова в паре с Ханьюй Го обыграли дуэт из США в 1/16 финала AO — 2025
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Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Ханьюй Го во втором круге парного турнира Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграли американский дуэт Бернарда Пера/Сабрина Сантамария — 5:7, 7:6 (7:1), 7:5.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
17 января 2025, пятница. 11:50 МСК
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Сабрина Сантамария
США
Сабрина Сантамария
Б. Пера С. Сантамария
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 1 5
5 		7 7 7
         
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Х. Го А. Панова

Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. Панова и Ханьюй Го три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Их соперницы выполнили один эйс при пяти двойных ошибках и выиграли за матч 6 брейк-пойнтов из 15.

Соперницами российско-китайского дуэта в 1/8 финала Australian Open — 2025 станут победительницы матча Элисе Мертенс (Бельгия)/Эллен Перес (Австралия) — Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния).

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском парном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в женском парном разряде
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