Александра Панова в паре с Ханьюй Го обыграли дуэт из США в 1/16 финала AO — 2025
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Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Ханьюй Го во втором круге парного турнира Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграли американский дуэт Бернарда Пера/Сабрина Сантамария — 5:7, 7:6 (7:1), 7:5.
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
17 января 2025, пятница. 11:50 МСК
Бернарда Пера
Сабрина Сантамария
Б. Пера С. Сантамария
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6 1
|5
|
|7 7
|7
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. Панова и Ханьюй Го три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Их соперницы выполнили один эйс при пяти двойных ошибках и выиграли за матч 6 брейк-пойнтов из 15.
Соперницами российско-китайского дуэта в 1/8 финала Australian Open — 2025 станут победительницы матча Элисе Мертенс (Бельгия)/Эллен Перес (Австралия) — Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния).
Комментарии
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