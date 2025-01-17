Джессика Пегула проиграла 55-й ракетке мира в третьем круге Australian Open — 2025

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уступила представительнице Сербии Ольге Данилович (55-я в рейтинге WTA) в матче третьего круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Пегула один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. Сербская тенниситка выполнила пять эйсов при одной двойной ошибке и выиграла два брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала Australian Open — 2025 Данилович сыграет с 12-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.