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Джессика Пегула проиграла 55-й ракетке мира в третьем круге Australian Open — 2025

Джессика Пегула проиграла 55-й ракетке мира в третьем круге Australian Open — 2025
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уступила представительнице Сербии Ольге Данилович (55-я в рейтинге WTA) в матче третьего круга Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Ольга Данилович
55
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Пегула один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. Сербская тенниситка выполнила пять эйсов при одной двойной ошибке и выиграла два брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала Australian Open — 2025 Данилович сыграет с 12-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
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