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Фото: яркая реакция Новака Джоковича на победу Ольги Данилович в матче с Пегулой на АО

Фото: яркая реакция Новака Джоковича на победу Ольги Данилович в матче с Пегулой на АО
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Победитель 24 турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ярко отреагировал на победу своей соотечественницы Ольги Данилович (55-я в рейтинге WTA) над шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой в матче третьего круга Australian Open — 2025 (7:6 (7:3), 6:1).

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Ольга Данилович
55
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Джокович наблюдал за встречей в пресс-центре и после победного очка Данилович радостно поднял руки вверх.

Фото: Скриншот

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Пегула один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. Сербская тенниситка выполнила пять эйсов при одной двойной ошибке и выиграла два брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала Australian Open — 2025 Данилович сразится с 12-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

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