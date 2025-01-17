Фото: яркая реакция Новака Джоковича на победу Ольги Данилович в матче с Пегулой на АО

Победитель 24 турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ярко отреагировал на победу своей соотечественницы Ольги Данилович (55-я в рейтинге WTA) над шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой в матче третьего круга Australian Open — 2025 (7:6 (7:3), 6:1).

Джокович наблюдал за встречей в пресс-центре и после победного очка Данилович радостно поднял руки вверх.

Фото: Скриншот

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Пегула один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. Сербская тенниситка выполнила пять эйсов при одной двойной ошибке и выиграла два брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала Australian Open — 2025 Данилович сразится с 12-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.