Мирра Андреева: моё попадание в топ-10 — вопрос времени

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о возможном попадании в первую десятку рейтинга WTA в этом году.

— Большинство игроков выбрали вас в опросе как первого молодого игрока, который появится в топ-10 в этом году. Как справляетесь с давлением и ожиданиями?

— Очень удивилась, когда увидела видео, что многие назвали моё имя. Если честно, не чувствую какого-либо давления на этот счёт. Уверена, моё попадание в топ-10 — вопрос времени. Мне в этом году надо защищать много очков, интересно, как я буду справляться с этим давлением. Но когда кто-то говорит, что я войду в топ-10, думаю: ну ладно, буду стараться это сделать, — сказала 17-летняя россиянка на пресс-конференции.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 Мирра Андреева встретится с лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.