«Могу много всего наговорить». Мирра Андреева описала себя как человека

Полуфиналистка Открытого чемпионата Франции – 2024, победительница двух турниров WTA, серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде, 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о том, кто она.

— Мирра, представь, что это интервью открывает человек, который вообще ничего о тебе не знает. Кто такая Мирра Андреева? Опиши себя, пожалуйста, сама.

— Я бы сказала, что со стороны я, наверное, кажусь закрытым человеком и человеком, который особо ни с кем не общается, но, когда меня чуть-чуть получше узнаешь, начинаешь со мной чуть-чуть общаться, я тоже чуть раскрываюсь, начинаю чувствовать себя немного комфортнее. Я считаю, что я достаточно весёлый человек, у меня есть неплохое чувство юмора. Я также очень-очень забочусь о людях, которые рядом со мной, которые как моя семья, мои друзья. Поэтому я такой заботливый, добрый, весёлый человек.

Конечно, иногда бывают дни, когда у меня настроение плохое, я могу там всего-всего наговорить, но, считаю, у всех такое бывает, случается, однако я бы сказала, что я весёлый человек со стороны.

— Но я самого главного не услышала. Ты теннисистка?

— Ой! Да, я занимаюсь… Я профессиональная теннисистка. Уже сколько? Играю я в теннис, получается, 11 лет. Ужас какой, — сказала Андреева в интервью на канале BB Tennis в социальных сетях.

Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.