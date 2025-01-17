«Знаю Алину Корнееву». Мирра Андреева — о подростках, способных заявить о себе в WTA-туре

15-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева ответила на вопрос о юной теннисистке, способной заявить о себе в туре в ближайшее время.

— Вы сейчас единственный подросток в топ-100. А знаете других подростков, которые могут выстрелить?

— Если честно, не знаю (смеётся). Знаю Алину Корнееву, у неё хороший потенциал. А так я не особо знаю, кто ещё из подростков играет. Её знаю уже давно, она может очень хорошо играть в WTA. А больше никого не знаю, — сказала 17-летняя россиянка на пресс-конференции.

Напомним, Алина Корнеева является победительницей двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2023, Открытый чемпионат Франции — 2023). Ей 17 лет, в данный момент она занимает 177-ю строчку в рейтинге WTA.