«Хотелось бы WTA-500 выиграть». Мирра Андреева — о целях на 2025 год

15-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своих целях на 2025 год.

«Вообще, вот моя главная цель, я бы очень хотела зайти в топ-10, как бы там уже чуть-чуть зафиксироваться. И, конечно, как, наверное, у всех, повыигрывать побольше титулов тоже было бы неплохо. Вот, поэтому я постараюсь, конечно, но хотелось бы, да, может быть, выиграть WTA-500 в 2025 году, потому что «250-ник» у меня уже есть. Конечно, ещё один «250-ник» тоже было бы неплохо, много титулов не бывает. Но хотелось бы тоже WTA-500 попробовать выиграть», — рассказала Андреева в эфире YouTube-канала BB Tennis.

Мирра Андреева — полуфиналистка Открытого чемпионата Франции – 2024 в одиночном разряде, победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.