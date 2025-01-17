Мирра Андреева рассказала, что бы выбрала между любовью и собакой

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос, что бы она выбрала: влюбиться или получить собаку, которую ей обещали родители за попадание в топ-20 мирового рейтинга.

— Влюбиться или, наконец, уже получить в подарок собаку?

— Мы будем рассуждать логически. Давай. Если не сейчас, то собаку я точно, 100%, 200% получу, когда стану чуть постарше. Когда точно буду уверена, что смогу 100% о ней заботиться, у меня будет свой дом, надеюсь, будет к тому времени уже своя семья, свой муж, тогда мы заведём собаку. Поэтому на первом плане пусть будет влюбиться раз и навсегда, и буду счастлива. И потом мы будем с собакой вместе, — сказала Андреева в эфире YouTube-канала BB Tennis.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 Мирра Андреева встретится с лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.