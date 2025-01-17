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«На первом месте всегда будет Федерер». Мирра Андреева составила топ-3 селебрити-крашей

«На первом месте всегда будет Федерер». Мирра Андреева составила топ-3 селебрити-крашей
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева составила топ-3 своих селебрити-крашей, куда включила 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, американских актёров Тимоти Шаламе и Дуэйна Джонсона.

— Селебрити-краш. Есть такой?
— Девочка или мальчик?

— Как угодно, кто хочешь.
— Ладно, по девочкам, наверное, я везде об этом твержу, мне очень нравится Зендея. Я прям вообще фанатею. А из мальчиков там очень много, там длинный список.

— Давай топ-3.
— Теннисистов можно? На первом месте, не знаю, у меня всегда будет Роджер Федерер. На первом месте, не важно вообще, спорт, не спорт. Поэтому будет Роджер Федерер. Из актёров люблю Тимоти Шаламе. И такой, может быть, неординарный немного выбор, Дуэйн Джонсон. С самого детства по Дуэйну Джонсону прям фанатею, поэтому пусть будут эти три, — сказала Андреева в эфире YouTube-канала BB Tennis.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 Мирра Андреева встретится с лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.

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