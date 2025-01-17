«Пострадали и мы, и родители». Мирра Андреева — о матче с сестрой Эрикой

15-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что чувствовала перед матчем с сестрой Эрикой Андреевой в рамках второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Эрики.
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— Ты недавно рассказывала, какой вы стресс с Эрикой испытали, когда впервые встретились в официальном матче. Это был действительно самый жёсткий момент в твоей жизни или были какие-то ещё?
— В плане нервов, наверное, это был один из самых-самых нервных матчей. Вот у меня был нервный матч, когда я играла в полуфинал на «Ролан Гарросе». И вот матч с Эрикой, даже несмотря на то, что это был просто второй круг, но вот эти все нервы… Мы ещё жили с ней в одном номере, мы как бы до этого заказывали себе всегда завтрак в номер, кушали вместе, фильм смотрели, разговаривали. И в тот момент нам приносят завтрак, мы включаем там какой-то сериал или фильм, и я ем, и я понимаю, блин, она вообще-то мой соперник сегодня, а я тут с ней такая любезная, кушаю, ещё разговариваю.
Поэтому были такие немного смешанные эмоции, и в этом плане пострадали и все, и мы, и родители, мама вообще на наш матч не пришла, она сказала: «Всё, я что, совсем больная? Я буду дома сидеть». Мама, по-моему, даже осталась в отеле, не смотрела наш матч. Мы выходили на корт, разыгрывали жребий, я видела, как папа вот так вот по трибунам идёт всё выше, и выше, и дальше, туда-туда. Мне кажется, вообще на самой верхушке там где-то сидел в углу, поэтому это на всех, на нас так, — рассказала Андреева в эфире YouTube-канала BB Tennis.
- 17 января 2025
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