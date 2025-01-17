Мирра Андреева: два ярких события года — полуфинал «Ролан Гаррос» и медаль на Олимпиаде

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что самые яркие впечатления за 2024 год для неё — это полуфинал на «Ролан Гаррос» и серебряная медаль в парном разряде на Олимпиада в Париже.

— Самое твоё яркое впечатление за этот год, не обязательно связанное с теннисом?

— Наверное, это всё равно будет связано с теннисом. Не главная, очень такая яркая вещь и яркое событие, которое случилось — хорошо сыграла на «Ролан Гаррос», проиграла, конечно, в полуфинале, но это первый раз, когда играла на такой, можно сказать, высокой стадии, уже ближе-ближе к концу турнира, поэтому одно из самых ярких событий. И туда же отнесу Олимпиаду. Я, конечно, сразу после матча этому вообще никакого значения не придавала, это был просто ужас, и хотела, что лучше бы мы вообще до финала не играли, всякие такие мысли были. Но вот два ярких самых события, это пусть будут полуфинал «Ролан Гаррос» и серебряная медаль Олимпиады, — сказала Андреева в эфире YouTube-канала BB Tennis.

Напомним, Мирра Андреева — полуфиналистка Открытого чемпионата Франции – 2024 в одиночном разряде, победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.