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Мирра Андреева ответила, есть ли у неё подруги в WTA-туре

Мирра Андреева ответила, есть ли у неё подруги в WTA-туре
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15-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, есть ли у неё подруги в WTA-туре.

— Кроме Эрики, у тебя ещё есть подруги? И есть ли какой-то чатик? Как он называется?
— К сожалению, такого у меня нет. Чатика никакого нет. Я общаюсь с девочкой, не знаю, если вы знаете, её зовут Аля Ибрагимова, 2005 года. Она тоже играет в WTA и тоже набирает рейтинг. Это, я бы сказала, такой один из тех людей, с которыми я хорошо общаюсь.

В туре особо таких прям подруг нет, но я хорошо общаюсь с нашими девочками в основном. И потому что Эрика с ними играла в одной сборной тоже, когда они там по 14, по 16 лет играли. Поэтому я всех вот таких, условно, как Маша Тимофеева или, я не знаю, тоже Настя Потапова, Настя Павлюченко, вот мы с ней как раз пару недавно в Америке играли. И вот с нашими девочками в основном я прям хорошо общаюсь, — рассказала Андреева в эфире YouTube-канала BB Tennis.

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