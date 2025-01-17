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Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты шестого игрового дня

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты шестого игрового дня
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В ночь с 16 на 17 января состоялся шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у мужчин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Результаты 17 января:

  • Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Томми Пол (США, 12) — 6:7, 2:6, 0:6;
  • Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Александр Зверев (Германия, 2) — 3:6, 4:6, 4:6;
  • Нуну Боржеш (Португалия) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 2:6, 4:6, 7:6, 2:6;
  • Якуб Меншик (Чехия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:3, 6:4, 6:7, 4:6, 2:6;
  • Иржи Легечка (Чехия, 24) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:2, 6:3, 6:3;
  • Уго Умбер (Франция, 14) — Артюр Фис (Франция, 20) — 4:6, 7:5, 6:4, 1:0 (отказ);
  • Новак Джокович (Сербия, 7) — Томаш Махач (Чехия, 26) — 6:1, 6:4, 6:4;
  • Джек Дрейпер (Великобритания, 15) — Александар Вукич (Австралия) — 6:4, 2:6, 5:7, 7:6, 7:6.
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