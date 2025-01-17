«Ещё больше фанатею от неё». Джокович оценил поведение Коллинз после матча Australian Open

Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поведение 11-й ракетки мира американской теннисистки Даниэль Коллинз в сторону австралийской публики после матча с Дестани Айавой во втором круге Australian Open — 2025.

«Мне понравился её ответ публике. Всё, что она сказала на корте и за его пределами. После этого я стал большим фанатом Даниэль Коллинз. Я был её поклонником и раньше, но теперь ещё больше фанатею», — сказал Джокович на пресс-конференции.

После матчбола Коллинз несколько раз приставляла ладонь к уху и отправляла поцелуи, когда весь стадион её освистывал за провоцирующее поведение. Далее американка поцеловала свою ладонь, а затем ударила себя по пятой точке.