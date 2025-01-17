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«Ещё больше фанатею от неё». Джокович оценил поведение Коллинз после матча Australian Open

«Ещё больше фанатею от неё». Джокович оценил поведение Коллинз после матча Australian Open
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Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поведение 11-й ракетки мира американской теннисистки Даниэль Коллинз в сторону австралийской публики после матча с Дестани Айавой во втором круге Australian Open — 2025.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 12:05 МСК
Дестани Айава
195
Австралия
Дестани Айава
Д. Айава
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 2
7 7 		4 6
         
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

«Мне понравился её ответ публике. Всё, что она сказала на корте и за его пределами. После этого я стал большим фанатом Даниэль Коллинз. Я был её поклонником и раньше, но теперь ещё больше фанатею», — сказал Джокович на пресс-конференции.

После матчбола Коллинз несколько раз приставляла ладонь к уху и отправляла поцелуи, когда весь стадион её освистывал за провоцирующее поведение. Далее американка поцеловала свою ладонь, а затем ударила себя по пятой точке.

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