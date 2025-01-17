«Ещё больше фанатею от неё». Джокович оценил поведение Коллинз после матча Australian Open
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Победитель 24 турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поведение 11-й ракетки мира американской теннисистки Даниэль Коллинз в сторону австралийской публики после матча с Дестани Айавой во втором круге Australian Open — 2025.
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 12:05 МСК
195
Дестани Айава
Д. Айава
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|4
|6
11
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
«Мне понравился её ответ публике. Всё, что она сказала на корте и за его пределами. После этого я стал большим фанатом Даниэль Коллинз. Я был её поклонником и раньше, но теперь ещё больше фанатею», — сказал Джокович на пресс-конференции.
После матчбола Коллинз несколько раз приставляла ладонь к уху и отправляла поцелуи, когда весь стадион её освистывал за провоцирующее поведение. Далее американка поцеловала свою ладонь, а затем ударила себя по пятой точке.
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