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«Не обыгрывать меня». Алькарас дал совет тинейджерам, победившим игроков топ-10 на AO-2025

«Не обыгрывать меня». Алькарас дал совет тинейджерам, победившим игроков топ-10 на AO-2025
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Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какой совет мог бы дать молодым теннисистам бразильцу Жоао Фонсеке, американцу Лёнеру Тину и Якубу Меншику из Чехии.

«Говорю так, будто мне 30 лет. Хотя всего на два года старше их. Что бы я посоветовал? Наверное, не обыгрывать меня. Не знаю. Вижу, что они способны победить любого, включая меня. Они на хорошем уровне и набираются опыта на каждом турнире.

Не особо следил за Тином, вчера немного посмотрел его матч с Медведевым, был очень удивлён, что, набравшись опыта, они смогут бороться за важные вещи», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Жоао Фонсека в первом круге Australian Open — 2025 обыграл девятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5). Лёнер Тин одолел пятую ракетку мира Даниила Медведева (6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Якуб Меншик оказался сильнее шестого номера рейтинга Каспера Рууда (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).

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