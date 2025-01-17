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Мирра Андреева рассказала о своей нематериальной мечте

Мирра Андреева рассказала о своей нематериальной мечте
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15-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своём желании проводить больше времени с близкими.

— Есть какая-то нематериальная мечта?
— Я бы очень хотела… Я и Эрика очень привязаны к семье. И мы очень такие домашние и семейные люди, поэтому я бы очень хотела, чтобы мы на все турниры и на всякие поездки всё время жили вместе, потому что у нас папа, он работает, и он туда-обратно ездит постоянно. И мама с нами в основном только живёт. И папа прилетает, потом через некоторое время уезжает, потом опять приезжает. Поэтому я бы очень хотела, чтобы мы все вместе всё время ездили, находились и на турнирах, и дома тоже. И, наверное, тоже почаще видеться с родственниками, с бабушками, с дедушками, в принципе, со всей нашей семьёй, которая живёт не с нами. Поэтому это была бы прям такая очень, очень хорошая мечта. Я надеюсь, что, может, в скором времени она, конечно, сбудется, но это будет тяжело, — рассказала Андреева в эфире YouTube-канала BB Tennis.

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