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Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты шестого игрового дня

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты шестого игрового дня
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В ночь с 16 на 17 января состоялся шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Результаты 17 января:

  • Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:2;
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Клара Таусон (Дания) — 7:6, 6:4;
  • Диана Шнайдер (Россия, 12) — Донна Векич (Хорватия, 18) — 6:7, 7:6, 5:7;
  • Паула Бадоса (Испания, 11) — Марта Костюк (Украина, 17) — 6:4, 4:6, 6:3;
  • Магдалена Френх (Польша, 23) — Мирра Андреева (Россия, 14) — 2:6, 6:1, 2:6;
  • Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:7 (отказ);
  • Кори Гауфф (США, 3) — Лейла Фернандес (Канада, 30) — 6:4, 6:2;
  • Ольга Данилович (Сербия) — Джессика Пегула (США, 7) — 7:6, 6:1.
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