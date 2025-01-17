Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты шестого игрового дня

В ночь с 16 на 17 января состоялся шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Результаты 17 января: