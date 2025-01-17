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Как сыграет Карен Хачанов в третьем круге Australian Open?

Как сыграет Карен Хачанов в третьем круге Australian Open?
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Завтра, 18 января, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 сразится с 42-й ракеткой мира 20-летним американцем Алексом Михельсеном. Поединок начнётся не ранее 3:00 мск. Ранее Карен и Алекс не встречались ни разу.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Алекс Михельсен
42
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Не начался
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Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как сыграет Карен Хачанов в третьем круге Australian Open?»

Во втором круге Карен Хачанов обыграл канадца Габриэля Диалло со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3. Алекс Михельсен на этом же этапе оказался сильнее австралийца Джеймса Маккейби (7:5, 6:3, 7:6 (7:4).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Календарь Australian Open - 2025
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