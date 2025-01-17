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Вихлянцева поделилась ожиданиями от матча Соболенко с Андреевой на Australian Open — 2025

Вихлянцева поделилась ожиданиями от матча Соболенко с Андреевой на Australian Open — 2025
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о предстоящем матче первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко с 15-м номером рейтинга россиянкой Миррой Андреевой в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Все будут ждать этот матч. Девушки уже играли между собой в 2025 году. Тогда Арина одержала победу на турнире в Брисбене. Теперь посмотрим, что будет в Мельбурне. Андреева испытывала сложности по ходу Australian Open, даже могла уступить японке Учижиме. Увидим, как обе теннисистки подойдут к новой очной встрече», — заявила Вихлянцева Metaratings.by.

Андреева и Соболенко провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу белоруски. Единственную победу Андреева одержала в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

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