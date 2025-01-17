Мирра Андреева ответила, кем видит себя через 10 лет

15-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, кем видит себя через 10 лет.

«Ну, я надеюсь, останусь таким же человеком. Буду надеяться на все молитвы и молиться, и всё, что только можно делать, что у меня будет, может быть, несколько «Шлемов», несколько титулов. И я хочу и надеюсь, что я останусь таким же человеком, потому что для меня тоже это один из больших страхов, что люди начинают немного как бы зазнаваться, когда у них будет… И поэтому для меня как бы это тоже будет очень важный аспект, если у меня всё получится успешно в моей карьере, я там выиграю несколько титулов, и я надеюсь, что меня это никак не потревожит, не изменит, и я останусь таким же человеком, таким же, как сейчас», — рассказала Андреева в эфире YouTube-канала BB Tennis.