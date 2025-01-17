Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева ответила, кем видит себя через 10 лет

Мирра Андреева ответила, кем видит себя через 10 лет
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, кем видит себя через 10 лет.

«Ну, я надеюсь, останусь таким же человеком. Буду надеяться на все молитвы и молиться, и всё, что только можно делать, что у меня будет, может быть, несколько «Шлемов», несколько титулов. И я хочу и надеюсь, что я останусь таким же человеком, потому что для меня тоже это один из больших страхов, что люди начинают немного как бы зазнаваться, когда у них будет… И поэтому для меня как бы это тоже будет очень важный аспект, если у меня всё получится успешно в моей карьере, я там выиграю несколько титулов, и я надеюсь, что меня это никак не потревожит, не изменит, и я останусь таким же человеком, таким же, как сейчас», — рассказала Андреева в эфире YouTube-канала BB Tennis.

Материалы по теме
«Уверена, моё попадание в топ-10 – вопрос времени». Мирра – перед матчем с Соболенко на АО
«Уверена, моё попадание в топ-10 – вопрос времени». Мирра – перед матчем с Соболенко на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android