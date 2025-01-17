Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв заявился на турнир ATP-250 в Монпелье

Андрей Рублёв заявился на турнир ATP-250 в Монпелье
Комментарии

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выступит на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Турнир в Монпелье пройдёт с 27 января по 2 февраля 2025 года. Действующим чемпионом является представитель Казахстана 37-я ракетка мира Александр Бублик.

Напомним, россиянин неудачно выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2025. В первом круге турнира Рублёв (9) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7) проиграл 112-й ракетке мира, победителю молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 бразильцу Жоао Фонсеке (Q). Во втором круге Фонсека уступил итальянцу Лоренцо Сонего.

Материалы по теме
Рублёв на АО сенсационно уступил 18-летнему таланту. Андрей рискует выпасть из топ-10
Рублёв на АО сенсационно уступил 18-летнему таланту. Андрей рискует выпасть из топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android