Андрей Рублёв заявился на турнир ATP-250 в Монпелье

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выступит на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Турнир в Монпелье пройдёт с 27 января по 2 февраля 2025 года. Действующим чемпионом является представитель Казахстана 37-я ракетка мира Александр Бублик.

Напомним, россиянин неудачно выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2025. В первом круге турнира Рублёв (9) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7) проиграл 112-й ракетке мира, победителю молодёжного Итогового турнира ATP – 2024 бразильцу Жоао Фонсеке (Q). Во втором круге Фонсека уступил итальянцу Лоренцо Сонего.