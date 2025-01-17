Наталья Вихлянцева оценила игру Арины Соболенко на Australian Open — 2025

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила игру первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«По игре Арины Соболенко нельзя сказать, что что-то идёт не так. На мой взгляд, пока она проводит вкатывающие матчи на Australian Open. Белоруска понимает, с кем она будет показывать свой 100-процентный теннис, а кого она может обыграть на другом уровне затрат энергии, затрат физических сил и эмоций. Из трёх соперниц, которых Соболенко уже победила в Мельбурне, самой сложной для неё оказалась Клара Таусон. Датчанка уже взяла титул в 2025 году. Сам по себе матч получился не таким напряжённым для Арины. Для белоруски это была ещё одна дополнительная игра в преддверии следующих встреч с более топовыми соперницами», — заявила Вихлянцева Metaratings.by.

В четвёртом круге турнира Соболенко встретится с 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой. Они провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу белоруски.