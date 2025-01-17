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Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня
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В ночь с 17 на 18 января состоится седьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у мужчин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Расписание на 18 января (время — московское):

3:00. Алекс Михельсен (США) — Карен Хачанов (Россия);
5:30. Тейлор Фриц (США) — Гаэль Монфис (Франция);
6:00. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия);
6:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Фабиан Марожан (Венгрия);
7:30. Корентен Муте (Франция) — Лёнер Тин (США);
9:00. Бен Шелтон (США) — Лоренцо Музетти (Италия);
11:00. Янник Синнер (Италия) — Маркос Гирон (США);
12:30. Хольгер Руне (Дания) — Миомир Кецманович (Сербия).

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