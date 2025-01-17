Радукану рассказала, что извинилась перед Марреем за снятие с микста на Уимблдоне-2024

Победительница US Open – 2021, 61-я ракетка мира из Великобритании Эмма Радукану рассказала о своих взаимоотношениях с Энди Марреем после того, как пара снялась с микста на Уимблдоне-2024 из-за проблем с самочувствием спортсменки.

«Я отправила ему длинное сообщение, в котором извинилась за то, что доставила ему неудобства из-за снятия на Уимблдоне. Он тот, на кого я равнялась с детства. Не хочу, чтобы у нас с ним были напряжённые отношения. Он воспринял моё сообщение хорошо и ответил, что разочарован, но всё понял. Сейчас у нас всё в порядке. Мы проходим мимо друг друга, здороваемся. Очень круто видеть его здесь с Новаком», — приводит слова Радукану BBC.

Напомним, после новости о снятии для Маррея Уимблдон-2024 завершился. Сезон-2024 был последним в его карьере.