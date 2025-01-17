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Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня
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В ночь с 17 на 18 января состоится шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 18 января (время — московское):

3:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Ига Швёнтек (Польша);
3:30. Эмма Наварро (США) — Онс Жабер (Тунис);
4:30. Ева Лис (Германия) — Жаклин Кристиан (Румыния);
5:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия);
6:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Даяна Ястремская (Украина);
6:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Вероника Кудерметова (Россия);
11:00. Элина Свитолина (Украина) — Жасмин Паолини (Италия);
13:00. Мэдисон Киз (США) — Даниэль Коллинз (США).

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