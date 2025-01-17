Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание седьмого игрового дня

В ночь с 17 на 18 января состоится шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 18 января (время — московское):

3:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Ига Швёнтек (Польша);

3:30. Эмма Наварро (США) — Онс Жабер (Тунис);

4:30. Ева Лис (Германия) — Жаклин Кристиан (Румыния);

5:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия);

6:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Даяна Ястремская (Украина);

6:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Вероника Кудерметова (Россия);

11:00. Элина Свитолина (Украина) — Жасмин Паолини (Италия);

13:00. Мэдисон Киз (США) — Даниэль Коллинз (США).