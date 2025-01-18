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Хачанов — Михельсен: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO-2025

Хачанов — Михельсен: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO-2025
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В субботу, 18 января, в Мельбурне состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между российским теннисистом 19-й ракеткой мира Кареном Хачановым и 42-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном. Встреча начнётся на ранее 3:00 мск.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Алекс Михельсен
42
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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