Хачанов — Михельсен: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга АО-2025

В субботу, 18 января, в Мельбурне состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между российским теннисистом 19-й ракеткой мира Кареном Хачановым и 42-й ракеткой мира американцем Алексом Михельсеном. Встреча начнётся на ранее 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Алекс Михельсен в третьем круге Australian Open — 2025. Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.