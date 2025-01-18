Путинцева — Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча третьего круга АО-2025

В субботу, 18 января, 10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сразится 23-й ракеткой мира из Казахстана Юлией Путинцевой за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2025. Их встреча начнётся приблизительно в 5:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Юлия Путинцева — Дарья Касаткина в третьем круге Australian Open — 2025. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Касаткиной. Она выиграла 6:2, 6:3 на траве Уимблдона-2018, уступила 6:3, 2:6, 2:6 на грунте Мадрида-2024 и вырвала победу на харде Нинбо-2024 со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6), отыграв подачу Путинцевой на матч и двойной матчбол на тай-брейке.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.