Синнер — Гирон: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO-2025
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В субботу, 18 января, в Мельбурне состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между итальянским теннисистом лидером мирового рейтинга Янником Синнером и американским теннисистом 46-й ракеткой мира Маркосом Гироном. Встреча начнётся на ранее 11:00 мск.
Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 11:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
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46
Маркос Гирон
М. Гирон
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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