Синнер — Гирон: во сколько начало, где смотреть матч третьего круга AO-2025

В субботу, 18 января, в Мельбурне состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2025 между итальянским теннисистом лидером мирового рейтинга Янником Синнером и американским теннисистом 46-й ракеткой мира Маркосом Гироном. Встреча начнётся на ранее 11:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.